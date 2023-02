Votre journal bientôt plus pratique, mais surtout plus lisible et plus coloré

Votre journal se modernise. Pour être plus pratique et plus facile à lire, votre quotidien préféré passe d’un grand format à un format plus petit et plus moderne. Que vous soyez dans le train, dans le bus ou même à la table de votre petit-déjeuner, ce nouveau format vous permettra de déguster vos informations avec beaucoup plus de plaisir.

Mais qui dit format plus agile, ne dit pas écriture plus petite. Au contraire ! La taille de caractère de nos articles reste identiquement la même. Nous avons même changé la police de certains textes pour les rendre plus lisibles. Inutile dès lors de vous rendre chez votre ophtalmologue en constatant que la lecture de votre journal est plus aisée à partir du mercredi 15 février : c’est normal…