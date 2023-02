Helen découvre qu’elle est atteinte d’un cancer de stade 4 grâce à… TikTok: «Si je ne l’avais pas utilisé plus tôt, j’aurais pu mourir»

Enrhumée, l’agente immobilière a d’abord cru qu’il s’agissait de l’un de ses ganglions qui avaient gonflé mais quelque temps après la boule grossit et Helen voit son poids chuter. Directement, la jeune femme prend un rendez-vous chez un oncologue. Elle, qui avait déjà eu un mélanome 5 ans plus tôt, apprend alors que le cancer la touche à nouveau. Helen Bender apprend qu’elle est atteinte d’un cancer de stade 4 et entame un traitement d’immunothérapie de deux ans.

Helen Bender est agente immobilière et adepte de TikTok à ses heures perdues. C’est après avoir visionné l’une des vidéos les plus virales de ce réseau social chinois, que la jeune femme découvre une tendance de massage chinois : le « gua sha ». Ce massage réalisé avec un outil chargé de gratter la peau permet néanmoins, lorsqu’il est utilisé sur le visage, de sculpter la mâchoire. C’est donc en utilisant cet instrument qu’Helen constate une bosse sous la peau de son cou, expliquent nos confrères du Mirror.

Huit mois après le début de son parcours, la jeune américaine partage son parcours sur son compte TikTok afin d’inciter les gens à respecter leurs rendez-vous médicaux et à régulièrement se faire examiner par un médecin. « L’utilisation du gua shua m’a sauvé la vie », explique-t-elle. « Si je ne l’avais pas utilisé si tôt, j’aurais probablement manqué le rendez-vous et je n’aurais pas réussi à me faire examiner. J’aurais pu mourir ». « J’avais vu des filles sur TikTok utiliser un gua shua sur leur visage et une nuit, je l’ai utilisé pour faire un massage lymphatique », explique-t-elle encore.