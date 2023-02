D3A: Wim Dury de retour dans le onze de départ à Aische

Aische n’a toujours pas gagné en 2023 et la défaite concédée face à Symphorinois (1-2) met les Hesbignons à sept points de la cinquième place. Tour final au placard ? Pas certain ! « La troisième tranche commence ce samedi face à Gosselies et on doit se donner l’objectif d’essayer de la remporter », confie le défenseur Wim Dury. « On continue à se donner à fond à l’entraînement parce que nous n’avons pas envie que la fin de saison n’ait pas d’intérêt. Ce ne serait gai pour personne. » Et à titre personnel, l’ancien Cinacien veut regagner ses galons de titulaire. Il ne l’a plus été depuis le 24 septembre face au Pays Vert, lors du dernier match de Manu Rousselle. « Il n’y a aucun lien avec le changement d’entraîneur», sourit-il. « J’avais une gêne aux adducteurs et j’ai fait l’impasse sur le déplacement à Gosselies qui évolue sur un synthétique. Pour rester dans le rythme, j’étais allé jouer avec la P2 mais après un duel, je se suis mal réceptionné et je me suis fracturé le coude. Je suis resté quasiment sur le flanc pendant trois mois et je n’ai repris les entraînements que mi-décembre.»

Depuis lors, Wim a disputé dix minutes à Tournai, une mi-temps au Pays Vert et dimanche dernier, il n’est monté que pour les treize dernières minutes. « Mardi, à l’entraînement, Jérôme Patris est venu me trouver et m’a dit qu’il allait me relancer ce week-end (ndlr : à la place de Maisin). Je dois absolument prendre ma chance. La saison dernière, une tendinite au tendon d’Achille m’avait aussi tenu éloigné des terrains du 9 octobre à fin janvier. Je me dis que le sort s’acharne et que je dois redoubler d’attention. Je fais du renforcement musculaire et je veille aux heures de sommeil. On commence déjà logiquement à parler de la saison prochaine mais avec Jérôme, je n’ai jamais été titulaire jusqu’à présent et je dois donc rapidement faire mes preuves. »

Javaux de retour Jérôme Patris ne pourra pas aligner Choisez et Gécé ce samedi soir. Ils sont suspendus. Michels fait le chemin inverse et De Maeyer est de retour. Le portier Rousseau reste absent. « Javaux intègre les 15. Il était absent en janvier pour ses examens et puis il est parti une semaine aux USA », dit le T1 toujours privé de Dils, Lempereur et Daout. « Gilbert n’est pas repris au contraire de l’attaquant de l’équipe B Pierre Gillard. En début de semaine, après notre défaite contre Saint-Symphorien, j’étais inquiet pour ce match mais depuis lors, j’ai retrouvé du monde à l’entraînement. On était 18 ce jeudi. Cela fait des forces vives et je suis confiant. »

G.P et J.N