Un nouvel espace communautaire sera inauguré le 14 février à Leernes: un lieu convivial géré par le CPAS

Le 14 février, « Espace-Temps » sera inauguré dans la salle Matagne à Leernes. Un lieu géré par le CPAS pour réunir et faire se rencontrer les seniors et les personnes isolées.

« Notre CPAS est grandement conscient que l’isolement social accélère la perte d’autonomie et provoque des troubles du comportement, de l’anxiété, etc. », indiquait le CPAS fontainois lorsqu’il a répondu à l’appel à projet de l’AVIQ. « Il s’agit d’un fléau qui touche toutes les générations et qui est également accentué par la pauvreté. C’est pourquoi nous souhaitions ouvrir un lieu convivial où chacun pourrait échanger et recréer du lien social. »