L’avocat carolo de Carmelo Bongiorno, inquiété pour proxénétisme, s’exprime: «Mon client dit n’avoir touché que des loyers normaux»

Au premier jour du mois de février, la police écrouait trois personnes dans un dossier de proxénétisme et de traite d’êtres humains suite à des perquisitions menées chaussée de Bruxelles à Mons et rue de Longtain, à La Louvière.

Parmi eux, Carmelo Bongiorno, déjà condamné par la justice à la peine de mort en 1994 pour le meurtre de Stéphane Steinier, journaliste de La Nouvelle Gazette, et Jean-Claude Boittiaux, un entrepreneur de Cuesmes. Finalement, il passera quinze ans en prison avant d’être relâché sous conditions. Son frère, Angelo, était acquitté. En 1996, ils étaient inquiétés dans l’affaire des « Négriers du Centre », qui concernait le travail au noir d’ouvriers dans le secteur de la construction.

Un homme « soulagé »

Ce mardi, la chambre du conseil décidait de placer les deux frères sous bracelet. L’avocat de Carmelo Bongiorno, Me Nabil Khoulalène, dit l’homme « soulagé d’être sous surveillance électronique et non plus en prison. »