Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trouver une place en crèche est un vrai challenge pour les parents. Et aussi une véritable source de stress quand, à l’approche de la naissance voire après, aucune solution n’a encore été trouvée. « Je suis enceinte de trois mois », témoigne Lindsay (prénom d’emprunt), future maman d’une petite fille. « Dans ma commune, la crèche au bout de ma rue m’a indiqué que la première place ouverte était prévue en janvier 2025. Mais que j’étais 187e sur la liste d’attente… »

C’est dans ce contexte que vient d’être créée, fin de l’année dernière, une toute nouvelle cellule « Parents Accueil » au sein de l’Office national de l’Enfance (ONE). « Tout parent qui est en recherche d’une place peut solliciter l’aide de la cellule », annonce la porte-parole, Sylvie Anzalone. « Pour l’instant, la manière la plus directe de la contacter est par courriel via l’adresse cpac@one.be. »