À Theux et Verviers, deux snacks se mobilisent pour les victimes du séisme en Turquie et en Syrie

Les initiatives se multiplient pour venir en aide aux populations turque et syrienne durement touchées par le terrible tremblement de terre du 6 février. Parmi elles, on note encore les gestes de deux restaurateurs en région verviétoise.

« Afin d’aider comme on peut, on vous propose un menu dont les bénéfices partiront en Syrie… Ils sont dans le besoin plus que jamais… Si vous habitez trop loin et que vous voulez aider tout de même, vous avez la possibilité de payer sur le compte et nous distribuerons la nourriture au camping de Polleur. Si vous avez d’autres idées, d’autres événements à proposer, nous sommes partant. Dans ces cas-là, chaque euro compte. En espérant que ce menu soit une réussite », écrit ainsi Rami Sarhil, ancien réfugié syrien qui a ouvert le snack belgo-syrien EntR’amis .

Initiative similaire de la part du snack verviétois O’Taksim , situé rue de Heusy. Il a décidé de reverser l’entièreté de la recette du mardi à une aide humanitaire sur place. Et les clients ont été au rendez-vous à la plus grande joie des deux associés qui gèrent le snack.

« On a décidé de donner tout notre chiffre d’affaires de la journée et quelques clients ont donné en plus aussi », explique Erkan Kaya, qui a ouvert le snack en mars dernier avec son associé Gokhan Yurumez.

« Je suis d’origine turque, mais heureusement je n’ai pas de proches qui ont été victimes du séisme. Mais j’ai des enfants, quand on voit les images ça nous touche. On est fermé le lundi donc j’ai regardé les infos en boucle. Je ne savais pas quoi faire et finalement, le mardi matin j’ai téléphoné à mon associé pour lui proposer cette action et il m’a de suite suivi. »