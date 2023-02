Des activités sportives pour tous à Courcelles: accès gratuit une fois par mois aux terrains de padel du Castel Padel

Deux axes prioritaires définissent les missions du PSSP : la jeunesse et les animations sportives dans les quartiers. Marinel et Laurent, les deux animateurs spécialisés, vont à la rencontre des jeunes pour les accompagner dans leur projet de vie. Marinel apporte une aide éducative, en cas de difficultés familiales, sociales, scolaires ou encore professionnelle. Elle apporte un travail de médiation (rencontre, dialogue, soutien et accompagnement). En ce qui concerne le harcèlement, elle est la personne de référence pour les écoles mais également hors cadre scolaire. Laurent, quant à lui, s’occupe de l’animation sportive. D’autres activités sportives gratuites sont proposées également aux jeunes tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi), dans l’après-midi, afin de renforcer les liens sociaux.

« Le PSSP est porteur de nombreux projets à destination de tous les jeunes. C’est une priorité qui me tient à cœur ! Forcément, mener des activités sportives avec et pour eux est indispensable. Les jeunes aiment se retrouver et en ont besoin. Les activités physiques constituent un facteur important d’équilibre, de santé et d’épanouissement pour nos jeunes. Elles sont un élément fondamental de l’éducation, de la culture et de la vie sociale. Il est important de leur proposer des activités gratuites tout près de chez eux », explique Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre.