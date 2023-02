«Des enfants regardent»: appel au boycott des «12 Coups de l’amour» sur TF1 car Christophe Beaugrand et son compagnon y participent, l’animateur répond

Ce vendredi soir, Jean-Luc Reichmann fête la Saint-Valentin avec quatre jours d’avance. Pour l’occasion, l’animateur reçoit quatre couples. Nicocapone et Daniela, bien connus sur les réseaux sociaux, mais aussi Chantal Ladesou et son chéri Michel Ansault, Black M et Léa Djadja, et enfin, Christophe Beaugrand et son compagnon Ghislain Gérin.

de videos

Dans « Les 12 Coups de l’amour », les quatre couples vont s’affronter pour l’emporter. TF1 a évidemment dévoilé une bande-annonce de cette émission spéciale, dans laquelle on voit Christophe Beaugrand embrasser son chéri Ghislain. Il n’en fallait pas plus pour provoquer un appel au boycott de l’émission.