Zeynep, 40 ans, secourue après avoir passé plus de 100 heures dans les décombres de son immeuble en Turquie: «Elle était couchée sur l’un de ses enfants décédés» (photos)

Lundi dernier, la Turquie et la Syrie ont toutes les deux étaient victimes d’un séisme qui a provoqué la mort de plus de 20.000 personnes. Heureusement, si le nombre de morts est affolant, il y a parfois des miracles qui se produisent. Ainsi, Zeynep, âgée de 40 ans, était dans son immeuble de 10 étages avec ses trois enfants et son mari lorsque celui-ci s’est effondré. Après avoir passé 103 heures sous les décombres et 55 heures pour atteindre les secours, la quadragénaire a pu être secourue, rapportent nos confrères de HLN.

C’est 48h après le séisme que Zeynep a été repérée par des secouristes grâce à un chien de sauvetage. Enfuie sous le béton, le seul moyen de lui porter directement secours était en lui donnant de l’eau et des médicaments par une petite entrée étroite. Si Zeynep a pu s’en sortir en vie, ce n’est malheureusement pas le cas de l’un de ses enfants et de son mari. Benno Rhiel, un secouriste de l’ISAR dépêché sur les lieux témoigne : « La femme était couchée sur l’un de ses enfants décédés ». Le mari de Zeynep, qui est également décédé, était allongé sur elle. « La femme était pressée entre les corps », a déclaré le secouriste.