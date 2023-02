Edito: «Et si on laissait les professionnels s’occuper de notre santé?»

Si on décrivait la situation des soins de santé à une personne qui ne vient pas de la province, la situation est tellement ubuesque qu’elle pourrait prêter à sourire. Malheureusement, le sujet est bien trop important que pour pouvoir en rire.

Lire aussi Bientôt un ophtalmologue pour 100.000 habitants en province de Luxembourg: le combat du docteur Mélanie Lampe contre un désert médical

Cette semaine, nous avons écrit qu’il manquait de 160 à 180 équivalents temps pour faire tourner nos hôpitaux. Dans le même temps, on apprenait que les ophtalmologues se faisaient de plus en plus rares, et que la situation pourrait devenir dramatique dans un avenir prochain. On écrit également, comme c’est le cas dans de nombreuses communes, que Tintigny risquait de perdre son dernier dentiste. Et dans le même temps, la Conseil d’Administration de Vivalia, NOTRE intercommunale au niveau des soins de santé, s’écharpait sur la fonction de Conseiller stratégique d’Yves Bernard. Une fonction critiquée par le MR et Ecolo, l’opinion publique, les organismes bancaires, les représentants des travailleurs et qui dérange même le nouveau Directeur Général : Pascal Mertens.