Chronique musicale: Sharko dresse le portrait du groupe mythique Radiohead

Radiohead. C’est l’histoire d’une formation dont le chanteur – à la voix d’ange -(Thom Yorke) évolue aux côtés d’un orfèvre guitariste, Jonny Greenwood, et d’autres complices plus discrets. Ensemble, ils dénichent des chefs-d'œuvre de mélancolie urbano-moderne. Organique, parfois superbe, leur musique est cependant un peu barbante sur la longueur, n’ayons pas peur de le dire. Thom Yorke, l’auteur principal des mélodies et des textes, pourrait en effet, je ne sais pas, sourire un peu plus et le groupe de comprendre comment U2 a su habilement se réinventer avec le Zoo TV tour (un peu de cynisme et d’humour dans une extravagance pop).

Le succès de « Creep »

Depuis ses débuts, Radiohead a distillé tubes (« Karma Police ») et bijoux (« No Surprises »). Certaines chansons vous accompagnent dans vos humeurs du dimanche soir (« Pyramid Song »). Il y a des albums impactant, des clips réussis et un documentaire remarquable sur l’aliénation produite par une tournée éreintante après un succès mondial (« Meeting People Is Easy » paru en 1998).