Malgré les 714 faillites enregistrées en 2022 en Hainaut, le taux d’emploi reste en constante augmentation

Face à tous ces défis et sur base de l’analyse de données socio-économiques, Hainaut Développement et l’Observatoire de la Santé, deux institutions de la province de Hainaut, ont défini plusieurs enjeux pour faire face à ces crises. Par la même occasion, les données chiffrées les plus récentes ont été dévoilées. de videos Mons, zone attractive pour l’emploi ? Notre arrondissement souffre d’une migration de sa population vers le nord du hainaut, pour des raisons socio-économiques. Cependant, notre région reste attractive pour l’emploi, dont le taux est en augmentation. En 2019, le taux d’emploi était de 57,1 % en Hainaut, soit une augmentation de +3,5 points en 10 ans. En juin 2022, le taux de chômage était quant à lui de 10,8 %, en baisse de 1,7 point par rapport à 2021. Au 2ème trimestre de 2022, le Hainaut comptait 432.634 travailleurs salariés et 106.142 travailleurs indépendants au 31 décembre 2021.

Pour Arnaud Fleurquin, responsable du service d'information stratégique de Hainaut Développement, il faut cependant voir le positif : « Dans la province de Hainaut, le taux d'emploi est plus faible que dans les autres régions et le chômage est plus élevé. Mais ce taux d'emploi est en constante évolution depuis quelques années et de façon plus positive que pour les autres régions. »

Le taux d’emploi est en constante augmentation. - Hainaut Développement

En matière économique, 714 faillites ont été déclarées en Hainaut en 2022. Même si cela représente une hausse de presque +47 % par rapport à l'année 2021, ce niveau reste toujours en deçà de celui de 2019 (année pré-Covid : -9,6 %). Arnaud Fleurquin, responsable du service d'information stratégique de Hainaut Développement. - T.D. Bien qu'en hausse constante, la part des travailleurs au sein de la population active est inférieure à celle des autres régions, en particulier dans les communes dites de l'ancien sillon industriel. Face à ce constat, il faudrait augmenter le nombre d'emplois et leur qualité. Cela passe notamment par une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi en agissant sur différents leviers tels que la formation ou la mobilité. Relancer l'attractivité Au 31 décembre 2021, on comptabilisait 84.762 entreprises actives assujetties à la TVA, soit une hausse de +7,3 % par rapport à 2019 (année pré-Covid). En matière d'emplois localisés en Hainaut, les secteurs phares sont la santé humaine et l'action sociale, l'enseignement et le commerce. En matière d'entreprises, il s'agit des secteurs du commerce, de la construction et de l'Horeca. Le commerce, l'industrie manufacturière et la construction sont les trois secteurs générant le plus de chiffre d'affaires.