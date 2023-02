La détresse de Claire, Bruxelloise de 40 ans, refusée d’un avion à cause de son fauteuil roulant de 167 kilos: «Aidez-moi les amis»

C’est un véritable calvaire que vit Claire Coché. Depuis un accident de vélo à l’âge de 6 ans, elle est lourdement handicapée et est en fauteuil roulant, rapporte la RTBF.

Alors qu’elle souhaitait prendre l’avion pour Lisbonne pour rendre visite à son cousin, la compagnie TAP l’a refusée du vol. En cause : son fauteuil roulant de 167kg. Au moment de donner ses besoins spécifiques, on lui a répondu : « On ne peut pas accepter votre requête ». Elle a essayé, en vain, d’appeler la compagnie : « J'essaye depuis novembre de joindre une personne physique et impossible. Je ne peux pas répondre au mail. Quand je téléphone, cela sonne dans le vide », déclare-t-elle, avant de poursuivre : « Après plusieurs coups de fil, elle me dit que ma chaise est trop lourde, pesant 175kg. Aucun recours possible ». Elle lance un appel au secours : « Aidez-moi les ami(e)s ! »