Il y a un an, nous vous racontions la belle histoire de Murcy et de ses maîtres Daniel et Martine. Ils avaient adopté leur chienne en août 2008. « Cette chienne avait deux mois. On habitait à Ellezelles à l’époque. Mais le 6 mai 2009, elle a disparu. Elle a été volée à Ellezelles, devant notre habitation ». Malgré toutes les recherches du couple, ce dernier n’a jamais retrouvé sa chienne et s’est fait à l’idée qu’il ne la retrouverait jamais. Et durant 13 ans, les Frasnois n’ont jamais retrouvé la trace de l’animal. Jusqu’à il y a un an, début février 2022, où ils on eu une belle surprise. « Murcy a été retrouvée à la chaussée de Ninove à Renaix, par une dame qui habite La Houppe à Flobecq. Si elle ne s’était pas arrêtée, Murcy se serait sans doute fait écraser. Elle a pris le chien et l’a emmenée chez un vétérinaire flobecquois qui a su lire la puce ».

Le Yorkshire âgé de 14 ans avait retrouvé sa place au sein du foyer. Mais la petite chienne était mal en point...