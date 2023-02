Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est via un appel à l’aide lancé sur les réseaux sociaux que nous avons découvert l’histoire d’Amélie. Récemment séparée de son compagnon, cette jeune maman de 27 ans a dû trouver un nouveau logement. Enceinte de trois mois et étant sur la mutuelle, Amélie a su avoir un logement d’urgence au CPAS de Bastogne. Malheureusement, le CPAS n’accepte pas les chiens catégorisés comme « dangereux ».

Pas accepté car catégorisé comme dangereux

« J’ai encore eu une réponse mardi du CPAS qui refuse que je garde mon chien dans le logement. Bien que ce soit un Staff, c’est une crème. Elle a huit ans, elle n’aboie pas, et est très calme. On me dit qu’elle ne peut pas être dans le logement et que je peux perdre mon logement si je la garde. J’ai pris la décision de quand même garder mon chien. S’ils le découvrent, je risque d’être à la rue », explique la femme enceinte.