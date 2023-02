La Banque mondiale apporte 50 millions de dollars à l’Ukraine pour les transports

Ces fonds doivent permettre de « réparer et restaurer le réseau de transport de l’Ukraine afin de soutenir l’aide humanitaire immédiate et le redressement (du pays), et d’augmenter la capacité des couloirs d’importation et d’exportation », a détaillé l’institution dans un communiqué.

Selon les estimations de la Banque mondiale, plus de 2.100 villages et près de 90 villes « dans des zones qui sont revenues sous le contrôle du gouvernement ukrainien connaissent des réseaux de transport perturbés en raison de la guerre ». « Les dommages directs au réseau de transport ukrainien sont importants et totalisent plus de 29,9 milliards de dollars et les pertes économiques dues aux perturbations des transports totalisent 26,1 milliards de dollars supplémentaires au 1er juin 2022 », détaille encore la Banque mondiale.