Nos coups de cœur du week-end en région verviétoise: sport, musique et folklore

> Dimanche : Marche de 4, 7, 12, 21 ou 30 km en boucle (Clermont, Val Dieu ou Val Dieu, Clermont)

Près de 3.000 marcheurs sont attendus ce week-end. Cette organisation est gigantesque et pourrait battre des records. « En effet, il est très rare, de nos jours, d’attirer plus de 2000 marcheurs sur un week-end », se réjouit le président de l’association, Benoît Demez. « Mais, nous avons bon espoir pour ce week-end car non seulement, on annonce une belle météo, mais surtout, nous sommes dépourvus de toute concurrence en Wallonie et sur Bruxelles

Lire aussi Marche: près de 3000 marcheurs sont attendus à Thimister-Clermont pour les 50 ans des Pedestrians

2 Un concours de violon au conservatoire de Verviers

Le conservatoire accueille ce week-end les demi-finalistes et ensuite finalistes du concours « Henry Vieuxtemps ». La demi-finale se déroulera ce samedi 11 et la finale ce dimanche 12 février dès 14 heures à la salle Philippe Luypaerts.

Concours Deru et Vieuxtemps au conservatoire de Verviers. - AFP

Depuis 2015, le concours rend hommage au violoniste verviétois Henry Vieuxtemps grâce à une trilogie de concours de violon. Le concours « Vieuxtemps », accessible aux violonistes âgés de 26 ans maximum tandis que le concours « Deru », est accessible aux violonistes ayant obtenu une distinction dans un établissement musical subsidié par les pouvoirs publics belges, âgés de 23 ans au maximum.

3 Un c hœur d’enfants à Paroles d’Hommes, à Welkenraedt

À l’occasion du festival Paroles d’Hommes, des élèves de plusieurs écoles primaire de la région (Herve, Soumagne, Blegny, Welkenraedt) seront sur scène ce dimanche 12 février. Le Centre culturel de Welkenraedt les accueillera pour chanter, s’exprimer et faire (re)découvrir les quatre saisons dans un spectacle où s’entremêleront solidarité, écologie, espoir, engagements et vivre ensemble… Deux représentations sont prévues à 14 heures et à 17 heures. La cheffe de chœur de ce spectacle est Brigitte Snoeck d’Aubel et le pianiste est David Conzen. Réservations au 087/78.62.09.

4 13e jogging de la commune de Plombières

Pour les plus sportifs d’entre vous, samedi 11 février se déroule le 13e jogging de Plombières.

Jogging de la commune de Plombières ce samedi 11 février. - Andreas Arnold

Il y a le choix entre deux parcours :

> 4,5 kilomètres avec un départ à 13 heures

> 10,2 kilomètres avec un départ à 14 heures

Cette année, en nouveauté, le circuit de 10,2 km est accessible aux marcheurs avec un départ entre 9h et 10h. Tous les départs se feront du centre sportif de Gemmenich. Plus de renseignements : 0496/24.00.85

5 Jalhay et Xhoffraix en mode carnaval

Le mois de février annonce l’arrivée de nos soirées tant aimées à l’occasion du carnaval, ce week-end il y a des festivités pour petits et grands.

Soirée précarnaval à Malmedy ce samedi 11 février. - B.Libert

Un carnaval des enfants se déroule ce dimanche 12 à la salle de la jeunesse de Jalhay, de 14 à 17 heures. L’entrée est au prix de 8 € pour les enfants et gratuite pour les accompagnants.