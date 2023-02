The Best Fifa Football Awards: voici les trois finalistes pour le titre de Joueur de l’année

Les Français Karim Benzema et Kylian Mbappé et l’Argentin Lionel Messi sont les trois finalistes pour le titre de Joueur de l’année attribué dans le cadre des The Best FIFA Football Awards, a communiqué la fédération internationale de football vendredi.

Benzema, 35 ans, a vécu une année 2022 pleine avec le Real Madrid, remportant le championnat d’Espagne mais aussi la Ligue des Champions. Deux compétitions dont il a terminé meilleur buteur avec 27 buts en Liga et 15 en C1. Des performances qui lui ont permis de remporter le Ballon d’Or en octobre dernier avant de déclarer forfait pour la Coupe du monde, blessé.