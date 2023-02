Vous avez reçu Volodymyr Zelensky à Bruxelles jeudi. En quoi était-ce important au-delà, bien sûr, du symbole ?

On est à peu près un an après le début de cette invasion. Le Conseil européen a joué un rôle clé pour forger l’unité européenne derrière une stratégie de soutien massif à l’Ukraine, soutien militaire, humanitaire, financier, politique (l’Ukraine a le statut de candidate à l’adhésion à l’Union). C’est historique, car c’était inimaginable, avant l’invasion, que l’Union européenne livre des armes. Ce n’est pas l’OTAN qui en livre, c’est l’Union et les États membres. Si l’OTAN livrait des armes, il y aurait un risque de 3e guerre mondiale. C’était donc important d’avoir une rencontre en personne avec les 27 leaders européens ayant bâti la stratégie qui, depuis un an, a permis de déjouer les calculs du Kremlin qui misait sur un effondrement immédiat de l’Ukraine, sur une division des Européens et une division entre les Européens et les Américains. La visite allait donc au-delà du symbole. On entre dans un moment où l’Ukraine a un besoin urgent d’armes supplémentaires pour défendre son territoire, son avenir et défendre nos valeurs : une défaite de l’Ukraine, ce serait la mise en danger et en fragilité de l’Europe et du monde, car ce serait l’acceptation qu’on peut violenter le droit international. D’où l’intérêt d’une rencontre les yeux dans les yeux autour de ce projet de Zelensky d’une paix juste, de montrer qu’il doit y avoir un chemin, dans le cadre de l’ONU, pour négocier sur base du droit international, c’est-à-dire dans le respect de la souveraineté territoriale de l’Ukraine.