Ronny Deila se réjouit du retour de Renaud Emond: «Il pourrait disputer quelques minutes ce dimanche»

Depuis la reprise après la Coupe du monde, en championnat, le Standard a marqué à chaque sortie exceptée une, à Gand. Une production offensive qui n’occulte cependant pas les manquements des Rouches devant le but adverse. Les Liégeois ne marquent pas suffisamment et cela n’échappe évidemment pas à Ronny Deila. « Ok, nous avons mal défendu sur le but que nous encaissons au Cercle de Bruges, mais notre production offensive ne fut pas bonne », claque le coach des Rouches. « Lorsque vous avez des possibilités et que vous ne les mettez pas au fond, cela porte aussi à conséquence. Depuis plusieurs semaines, nous améliorons nos statistiques offensives. Nous effectuons plus de centres, plus d’incursions dans le rectangle adverse, nous avons plus de possession, jouons plus vers l’avant… mais il faut maintenant être concret ! Nous devons tirer plus d’avantages de nos incursions offensives. »

L’importance du retour de Renaud Emond

D’autant que défensivement, les Rouches sont relativement solides. « Nous jouons en équipe, nous nous protégeons les uns les autres, nous sommes disciplinés, bien positionné la plupart du temps… » Il importe à présent de transposer cela en zone de finition. « Faire ce qu’il faut au bon moment ! Nous ne prenons pas suffisamment avantage de notre position par rapport à l’adversaire. Nous devons casser les lignes plus encore. Sur les centres par exemple, les mouvements ne sont pas bons. Nous nous retrouvons trop souvent derrière le défenseur plutôt que d’attaquer le premier poteau. Avant, nous n’avions qu’un seul joueur dans le rectangle, aujourd’hui nous nous retrouvons à quatre ou cinq devant le gardien, mais ceux-ci doivent mieux se positionner. Nous travaillons cela via la vidéo, les photos et nous répétons les phases sans cesse à l’entraînement. »