Séismes en Turquie et en Syrie: le Conseil de sécurité se réunira après l’évaluation des besoins pour l’aide à la Syrie

La Suisse et le Brésil, membre non permanents en charge du dossier humanitaire syrien, ont demandé une réunion du Conseil «le plus tôt possible à partir du début de la semaine prochaine» pour entendre l’évaluation du chef humanitaire de l’ONU, a déclaré à la presse l’ambassadrice suisse Pascale Baeriswyl.