Couac, un spectacle tout en humour à Dour: participez à notre concours pour gagner des entrées

C’est le vendredi 17 février, à partir de 20 heures, que vous pourrez assister au spectacle Couac au sein du centre culturel de Dour. Il s’agit d’une pièce proposée par la compagnie du Plat Pays, une pièce qui se concentre sur un personnage entier et spontané, un peu naïf et distrait. Objectif : parler avec dérision de nos petites habitudes et de nos « TOC ».

Le spectacle, d’abord programmé en novembre, avait dû être annulé. Il a pu être reprogrammé. « C’est un spectacle essentiellement visuel et sonore, dans un univers onirique et surréaliste, au centre duquel un personnage se retrouve ballotté entre réalité et fiction », précise le centre culturel de Dour pour présenter la soirée.