Les travailleurs en grève de «Grains Noirs» confrontés à la police

Les travailleurs du traiteur « Grains Noirs » à Molenbeek, en grève depuis le 6 février dernier, ont été confrontés à plusieurs équipes de police dans la nuit de jeudi à vendredi, apprend-on dans un communiqué des syndicats.

Selon ces derniers, l’employeur et plusieurs personnes se seraient rendus devant l’entreprise aux alentours de minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour charger une commande d’un client. Un gréviste aurait alors bloqué le passage et interpellé le directeur. Le ton est rapidement monté et le délégué FGTB présent sur place a appelé les forces de l’ordre.