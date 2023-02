Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À Liège et à Verviers, les douze juges d’instruction doivent faire face, depuis un peu plus d’une année, à une augmentation du nombre de dossiers à traiter. Ces hommes et ces femmes qui décident de mettre les délinquants en prison et qui instruisent les enquêtes les plus complexes ont vu une augmentation de leur charge de travail.

Selon que l’on compte les dossiers mis à l’instruction par le parquet de Liège, par le parquet fédéral ou encore les constitutions de partie civile directement déposées chez le juge d’instruction, cette augmentation tourne entre 11 et 13 % entre 2019 et 2022. 2020 et 2021 étant des années incomplètes puisque partiellement paralysées, sur le plan judiciaire aussi, par le Covid et la crise sanitaire.