Felice Mazzù n’est pas un adepte des grands chambardements. Malgré des résultats en dents de scie et des prestations très inégales, parfois d’une mi-temps à l’autre, le technicien du Mambourg n’a jamais procédé à plus d’un changement dans son onze entre deux matches successifs depuis son retour à Charleroi, fin 2022. En six rencontres à la tête des Sambriens, l’ancien entraîneur de l’Union n’a ainsi utilisé « que » quinze titulaires différents, parmi lesquels Gholizadeh et Benbouali ne sont plus disponibles.