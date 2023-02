Bonne nouvelle: 700 emplois supplémentaires à Liege Airport

« Le permis révisé nous permet d’envisager plus sereinement la suite sachant que nous avions des plans d’investissements validés en cours, notamment par rapport à la croissance de la flotte qui va tripler. Cela va permettre, à moyen terme, de créer 700 emplois supplémentaires à Liège, où est le centre névralgique du groupe », précise le directeur général de Challenge Handling. « Je signale toutefois que nous n’avons pas attendu le permis pour développer des plans d’actions axés sur la durabilité et le renouvellement d’une flotte plus environnementale », a-t-il ajouté.

Établi depuis 1997 à Liege Airport, Challenge Handling est spécialisé dans la manutention de marchandises « nécessitant une spécification et une expertise » tels que des produits pharmaceutiques, des denrées périssables, des matières dangereuses ou encore des animaux vivants. À ce niveau, et suite au décès de trois paresseux dans la soute d’un avion coincé sur le tarmac de Liege Airport, le 22 janvier dernier, l’opérateur se dit confiant quant à ses propres procédures. « Si nous sommes spécialisés Horse Inn sur Liège, avec quelque 7.000 chevaux par an, nous assurons aussi le transport d’autres animaux que l’on peut voir dans un zoo. Suite à cet incident, nous avons vérifié que tout était bien en ordre vis-à-vis de nos procédures et nous sommes rassurés par rapport à ce qui doit être mis en œuvre », a précisé David Alexis.