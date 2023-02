L’appel déchirant d’Oksana qui cherche une nouvelle famille d’accueil à Hannut: «Si je ne trouve pas, je retournerai avec mes enfants dans notre maison en ruines en Ukraine» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorsque le conflit russo-ukrainien a éclaté, début 2022, Oksana Borysova et ses deux enfants, Viktoriia (12) et Arthur (4), aspiraient à de jours meilleurs en fuyant l’Ukraine et en débarquant en Belgique. C’est le cœur lourd qu’elle a d’ailleurs dû y laisser son mari, qui combat à Bakhmut, là où le conflit fait toujours rage. « Elle n’avait pas le choix, elle devait protéger ses enfants », précise Irina Velishkevich, professeure de musique au lycée Sainte-Croix et Notre-Dame et interprète pour Oksana.

C’est d’ailleurs au sein de l’école hannutoise qu’Irina a rencontré Viktoriia, la fille d’Oksana. « Elle a intégré notre établissement à la rentrée, en septembre 2022. Tout se passait bien, l’intégration poursuivait son cours », explique-t-elle.