Le domicile de trafiquants de drogue, au centre de Verviers, surnommé«Centrale Tox»

C’est un trio bien verviétois cette fois qui comparaît, tous détenus, devant le tribunal correctionnel pour un gros trafic de cocaïne et de cannabis, avec en tête de gondole Renaud Grosjean (30 ans), considéré comme le boss d’une association de malfaiteurs composée de ses deux codétenus, Osman Yilmaz (41 ans) et Medhi Wilkin (25 ans) et des comparses essentiellement féminines.

Déjà en 2018, la police avait été informée que Grosjean trempait dans un trafic de drogue, un trafic qui s’est développé au fil du temps au point que son logement au 70 de la rue Crapaurue à Verviers, en plein centre-ville donc, était surnommé « Centrale Tox ».