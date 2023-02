«L’Amour est dans le pré», que sont-ils devenus? Les agriculteurs de la province de Luxembourg sont-ils toujours en couple ou célibataires ? Petit tour d’horizon des visages emblématiques l’émission

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils se sont invités dans notre salon durant des mois, en quelque sorte, ils font partie de la famille. Ils ? Ce sont les candidats de « l’Amour est dans le pré ». Souvent, on entend « mais dans le fond, que sont-ils devenus ? ».

Logique donc d’aller aux nouvelles. Pas simple. Car, pour beaucoup, une fois, l’émission finie, ils ne jouent plus le jeu des interviews. Comme le séduisant David (Ortho) de la saison 2019 ou Nicolas, le premier gay de l’émission belge (Ortho, saison 2021) qui avait vu deux de ses prétendants avoir un coup de foudre lors de son speed dating. Ballot quoi ! Quant au beau Julien (Bastogne, saison 2014), il ne souhaite plus s’exprimer : il n’est plus en couple avec Sophie, la prétendante de son cœur et la mère de leur enfant. Un parcours difficile. Inutile de retourner le couteau dans la plaie. Heureusement, il y a les autres. Ceux qui assument leur participation à 100% que l’issue ait été heureuse ou pas.