Arrivé au parc Astrid en provenance du NAC Breda pour quelque 300 000 euros durant l’été 2020, Bart Verbruggen (20) a difficilement pu cacher son impatience depuis deux ans et demi. Mais, cette fois, le gardien néerlandais est bien installé dans le onze anderlechtois. Auteur de quatre clean sheets en sept rencontres de championnat – contre trois en dix-sept matchs pour Van Crombrugge –, il a logiquement relégué son concurrent et capitaine sur le banc. Alors que Van Crom’ encaissait en moyenne un but tous les 2,7 tirs cadrés, Verbruggen ne se retourne que tous les 5,14 essais. Si le nouveau Nº1 du RSCA bénéficie de la nouvelle stabilité défensive des Bruxellois, il l’explique aussi en grande partie. Le portier « oranje » respire l’ambition et la confiance.

Bart Verbruggen, avec quatre clean sheets en sept titularisations, vous êtes chaque semaine l’Anderlechtois du match depuis le début de l’année. Comment vivez-vous votre nouveau statut ?

Je ne dois pas me plaindre. La stabilité défensive est tout simplement meilleure. Ce n’est pas uniquement mon mérite si nous avons gardé nos filets inviolés lors des trois derniers matchs.

Vous y êtes quand même pour beaucoup. Les fameux « expected goals contre » indiquent 11 alors que vous n’avez encaissé que 7 buts. Vous arrêtez donc davantage de ballons que ne le prévoient les statistiques…

Tout roule, pour l’instant, mais je ne vais pas commencer à parler de la forme de ma vie. Si mon prochain match n’est pas bon, il ne faudra pas dire non plus que je suis en crise.