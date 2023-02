Séismes en Turquie et en Syrie: le PKK annonce la suspension de ses «opérations» en Turquie après le séisme

«Notre décision est valable jusqu’au soulagement de la peine de notre peuple et à la guérison de ses blessures. Bien sûr, l’attitude de l’État turc sera décisive», a ajouté M. Bayik.

Les autorités turques n’ont pas immédiatement réagi aux déclarations du PKK.

«On ne sait pas encore si Ankara va profiter de cette annonce pour faire pression en faveur d’une désescalade», a déclaré Berkay Mandiraci, analyste principal du centre de recherche Crisis Group pour la Turquie.

Mais «une moindre escalade dans le conflit avec le PKK pourrait donner un souci de moins aux autorités qui luttent pour répondre à cette crise sans précédent», a-t-il poursuivi, interrogé par l’AFP.

Ankara a attribué au PKK et aux YPG l’attentat qui a frappé le 13 novembre le cœur d’Istanbul, faisant six morts et plus de 80 blessés.

Les deux mouvements ont aussitôt démenti toute implication.

La Turquie bloque aussi depuis mai l’entrée de la Suède -ainsi que de la Finlande- dans l’Otan, l’accusant d’héberger sur son territoire des membres du PKK.

Un procès pour l’interdiction du parti pro-kurde HDP est en cours à la Cour constitutionnelle turque. Le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan accuse le HDP d’être lié au PKK. Le HDP réfute cette affirmation.