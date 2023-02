Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Valérie Dejardin, vous allez repartir à la présidence du PS de l’arrondissement de Verviers puisque vous êtes seule candidate à votre réélection. Comment l’expliquez-vous ?

Il faut rappeler que je me suis présentée il y a deux ans après le départ d’Alexandre Loffet. À l’époque, on était deux candidates avec Véronique Bonni. Je pense que s’il n’y a pas de candidat en face de moi cette fois, c’est un signe de reconnaissance. Ça signifie qu’on fait du bon travail et qu’on veut continuer avec moi.