Séisme en Turquie et en Syrie: une députée PS demande la facilitation des visas de 90 jours

«La situation en Turquie et en Syrie est dramatique. Le bilan humain est catastrophique et ne cesse de s’alourdir de jour en jour et beaucoup de personnes se retrouvent à la rue dans des conditions hivernales insupportables. Il faut pouvoir les aider», a expliqué Mme Ozen. «En plus des pertes directes, les populations locales se trouvent dans une véritable situation de crise humanitaire. Des dizaines de milliers de personnes sont à la rue, leur logement détruit ou inaccessible. Sans ressources, sans électricité, sans rien pour les protéger d’un hiver rigoureux, de la pluie et de la neige: les températures dans les zones touchées étant annoncées en dessous de zéro au cours de cette semaine».

De nombreuses personnes en Belgique ont de la famille ou des amis proches dans les zones touchées par le tremblement de terre et veulent les mettre à l’abri. Afin de les aider, la députée propose que les procédures d’obtention d’un visa de moins de 90 jours soient facilitées, le temps de laisser passer l’hiver et de soulager les secours sur place. Ces pistes sont explorées dans d’autres pays européens, a-t-elle précisé.