Séismes en Turquie et en Syrie: plus de cinq millions de personnes potentiellement sans-abri en Syrie, selon l’ONU

Le HCR fournit principalement des abris et des articles de secours tels que des tentes, des couvertures et des vêtements d’hiver, et s’assure que les abris disposent d’installations adéquates.

Jeudi soir, l’organisation a distribué 9.440 kits, principalement aux personnes les plus touchées, comme les personnes âgées, les handicapés et les enfants, qui sont souvent séparés de leurs parents.