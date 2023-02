Happy Hours Market, l’application pour lutter contre le gaspillage alimentaire à Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Happy Hours Market a développé une nouvelle forme de réseau de distribution pour éviter que les invendus des supermarchés ne finissent à la poubelle et ainsi, diminuer le gaspillage en vendant ces produits de consommation. La start-up bruxelloise collecte les produits dont la date de vente approche auprès des magasins partenaires. Le public peut ensuite faire ses courses via l’application, comptant déjà plus de 20.000 inscrits.