«Nous avons atterri à 250 km de l’épicentre du séisme»: Huseyin, un Carolo de 31 ans, témoigne depuis la Turquie (vidéo)

Huseyin Cinar, 31 ans, témoigne depuis la Turquie. Ce vendredi midi, le Carolo s’est dirigé avec des amis vers une province turque, Hatay, touchée elle aussi par le séisme. Fin de journée, le groupe d’amis est arrivé sur place, et a distribué de la soupe. Pour s’y rendre, les Carolos ont parcouru un peu plus de 140 km. Ils ont croisé énormément de camions sur leur route. « Nous avons deux voitures de location et une camionnette », précise Huseyin.