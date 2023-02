Harmonie Rouffiange dénonce: «Une ambiance étrange au Grand Cactus...»

C’est toujours compliqué pour moi d’en parler. C’est en écoutant les autres que j’ai compris que le problème ne venait pas de moi. Il y a moins de trois ans, sur le tournage d’un film indépendant, je jouais une jeune aveugle et j’avais accepté d’apparaître dénudée. Mon personnage découvrait son corps dans la salle de bain après une opération. La caméra tournait, tout me semblait normal jusqu’au moment où le réalisateur s’est permis de filmer avec son téléphone. Sur le moment, je n’ai pas compris ce qu’il se passait. Quand j’ai demandé une justification, il m’a dit que c’était pour des réglages au niveau de l’image. Sa réponse était très floue. Comme il n’y avait pas d’autres filles dans l’équipe, je me suis retrouvée seule à essayer d’exprimer mon point de vue. Plutôt que de quitter le tournage et d’imposer ma façon de penser, j’ai achevé le film jusqu’au bout. J’ai été agressive les jours qui ont suivi car j’avais peur que cela se reproduise. Aujourd’hui, j’en parle car je ne veux pas que de jeunes comédiennes subissent ce que j’ai vécu. Je tiens alors à faire de la prévention dans les écoles et à aborder le sujet dans mon spectacle.

C’est très particulier. Il y a un gros silence dans la salle. Il s’agit du moment le plus gênant de mon spectacle, mais je rebondis ensuite avec de l’humour. Vous savez, dans ce milieu, on n’ose pas vraiment dire les choses car on a peur d’avoir une mauvaise réputation et de passer pour la chiante de service. J’ai manqué de nombreux rôles à cause de cette histoire malheureuse, mais ce n’est pas grave car je suis parvenue à créer mon spectacle.

Gardez-vous un bon souvenir de vos passages dans « Le Grand Cactus » ?

Je ne l’ai pas mal vécu. C’est une émission avec une grande visibilité. J’avais reçu beaucoup de messages de soutien. Pour les gens, passer à la télévision est souvent synonyme de réussite. La production m’a dit que je faisais du bon travail, mais on ne m’a jamais rappelée. C’est un peu dommage, je n’ai pas vraiment compris les raisons. J’aurais préféré qu’on me dise clairement la vérité, mais je n’ai aucune rancœur vis-à-vis de l’équipe du « Grand Cactus ». Par la suite, ils ont préféré choisir quelqu’un avec plus de visibilité, comme Stacy Star que j’apprécie et qui fait très bien son travail. Sur le fond, je le comprends, mais la forme laisse tout de même à désirer.

Et en coulisses, ça se passait comment ?

Il y avait une ambiance étrange. Les Poufs venaient de partir et j’avais été sollicitée pour les remplacer. J’avais l’impression de faire un peu tampon. J’ai tout de même reçu un bel accueil de la part de Jérôme de Warzée et du reste de l’équipe. Si on venait à me recontacter, j’imposerai mes conditions et je ferai part de mon ressenti. Je ne suis pas contre de refaire de la télé, mais différemment.

Il y a dix ans, vous avez participé à l’émission de téléréalité « Les Chti’s à Las Vegas ». Pourquoi avez-vous mal vécu cette aventure ?

Je n’étais pas du tout à ma place, je suis tombée là par hasard. Je ne savais pas vraiment où j’allais. Lors du casting, j’ai répondu à un questionnaire en faisant la blonde écervelée, comme un rôle au cinéma. Une fois sur place, ça s’est très mal passé. J’étais la seule vraie artiste du groupe. Les autres candidats étaient là pour faire le buzz. À l’époque, c’était de la téléréalité spontanée. Il n’y avait pas de scénario, mais tout le monde jouait un personnage. Moi, j’étais considérée comme la gentille poupée belge. On avait même confisqué mon passeport et mon smartphone. À chaque fois que je voulais rentrer, on me disait qu’il n’y avait pas de vol. J’étais coincée sur place.

La production jouait-elle avec vos émotions ?

Oui. Tout était fait pour que les candidats se disputent et pleurent. Comme la lumière reste en permanence allumée, je n’avais plus la notion du temps. Il y avait aussi beaucoup d’alcool. Certains candidats se droguaient même en cachette. Ça se voyait à leurs yeux, mais la production ne semblait pas être dérangée par la situation. Plus les candidats sont bizarres, plus ça crée des disputes et plus ça les arrange.