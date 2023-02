Enfin une Miss Belgique wallonne? En attendant la grande soirée à suivre sur Sudinfo, découvrez notre Top 5!

Le 6 janvier 2013, la Liégeoise Noémie Happart, à peine 19 ans à l’époque, devenait la nouvelle Miss Belgique. Sur les 10 années qui viennent de s’écouler, plus aucune francophone n’a décroché la couronne et le titre de plus belle fille du pays. Lire aussi L’élection de Miss Belgique 2023 en direct sur Sudinfo.be ce samedi: qui doit succéder à Chayenne Van Aarle? Donnez-nous votre avis (sondage) C’est vrai qu’il y a bien eu des francophones favorites. On pense à la Namuroise Zoé Brunet, en 2018, qui a finalement terminé première dauphine, derrière Angeline Flor Pua. Une place qui ne signifie, au final, pas grand-chose, étant donné que c’est davantage la Miss en titre qui est sollicitée pour participer à des événements que ses dauphines.

Si on analyse les élections, depuis 2014, les francophones ne sont jamais allées bien loin. En neuf élections, elles ont à peine décroché deux fois une place de première dauphine et trois fois une de deuxième dauphine. Dans le même temps, sur les neuf dernières Miss élues, sept étaient Miss Anvers. La Flandre orientale a amené trois dauphines et la Flandre occidentale, pas moins de cinq. Ce qui ne manque pas, chaque année, au lendemain de l’élection, de déclencher la colère des francophones qui ont l’impression qu’on les prend dans le concours juste pour l’argent qu’elles y apportent.

Les inscriptions s’en ressentent évidemment. S’il y avait encore 220 candidates pour les finales provinciales en 2014, elles étaient officiellement 180 cette année, pour tout le pays. Pour la finale provinciale de la Wallonie et de Bruxelles, à peine 52 filles dont 10 pour le Hainaut et 11 pour Liège, de grosses provinces qui, quelques années plus tôt, avaient encore une trentaine de filles sur scène.

Une année cruciale C’est donc, pour Miss Belgique, une élection cruciale. Darline Devos, la présidente du comité, sait probablement que sans une Miss francophone, après 10 ans de Flamandes, elle risque d’avoir encore plus de difficultés à recruter des candidates dans les prochaines années. Quel intérêt, en effet, de participer à un concours quand on est francophone si on sait que, chaque fois, ce sont des Flamandes qui gagnent ? Verra-t-on (enfin) une Wallonne repartir avec la couronne tant convoitée ? « Selon moi, oui, c’est possible », nous a confié la présidente. « J’ai dans ma tête 8 ou 9 filles qui peuvent potentiellement devenir la nouvelle Miss et il y a autant de francophones que de néerlandophones ».