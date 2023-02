Les salles Belindanza, à Mont-sur-Marchienne, se redéploient et organisent un Networking ce 13 février

« À l’occasion de la sortie d’une toute nouvelle version de notre application, Belinda Giordano des Salles Belidanza organise avec nos équipes une soirée Networking haute en couleurs ! », confirme-t-on du côté de BÀO, une entreprise créée par le Carolo Pierre Garcia et se basant sur un concept vieux comme le monde, mais terriblement efficace : le bouche-à-oreille. « Notre organisation permet aux membres de la zone de Charleroi de se rencontrer une fois par mois. Lors de cet événement, nous présenterons brièvement le concept BÀO ainsi que le club Partenaires. Ensuite, chaque participant pourra présenter son activité aux autres membres. Enfin, un apéro et des tapas seront proposés pour permettre à chacun de rencontrer les membres du réseau. »

Diverses animations

Différentes animations seront inscrites au sein cette soirée de rencontres professionnelles, avec une harpiste, un photomaton et de la restauration.

« Je dispose, avec Belidanza, de deux belles salles, l’une de 60 mètres carrés, l’autre de 90 mètres carrés, rénovées de fond en comble après des années d’inoccupation », poursuit Belinda Giordano. « Je suis danseuse de formation et de profession, originaire de Roux. J’ai pu être titrée au cours de ma carrière, j’ai participé à Belgium Got Talent, et j’aime également enseigner. J’ai donc trouvé ici, à Mont-sur-Marchienne, un bel espace où j’ai créé des salles de cours. Au fil des années et la crise covid n’ayant pas aidé, je me suis ressourcée pour repartir plus précisément sur l’événementiel, comme ce lundi. »