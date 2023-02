D1A: le Club de Bruges et l’Union se neutralisent après une partie disputée (1-1)

Lang a mis le feu aux poudres avec une incursion et une violente frappe qui s’est écrasée sur le poteau droit grâce à l’intervention de Moris (3e). Vertessen lui a répondu avec un mouvement similaire conclu par un tir dans les gants de Mignolet (13e), et Buchanan a envoyé le ballon dans le filet latéral après avoir éliminé Van Der Heyden (20e).

L’Union Saint-Gilloise a fait match nul, 1-1, en déplacement au Club de Bruges pour la 25e journée de Pro League, vendredi. Les deux clubs se sont livrés une bataille disputée sans parvenir à se départager après les buts de Lapoussin (24e) et Vanaken (43e).

L’ouverture de score est venue d’une tête lobée de Lapoussin, qui a croisé un centre au-delà de Mignolet (0-1, 24e). Moris est intervenu devant Vanaken (39e), mais le Diable Rouge a pris sa revanche d’une tête croisée et lobée similaire à celle de Lapoussin pour égaliser (1-1, 43e).

Au retour des vestiaires, Rits a profité d’un rebond pour tenter sa chance (48e) avant que Lazare ne manque le cadre devant Mignolet après une percée de Boniface (52e). Ce dernier est lui-même parti à la charge, tirant au large du but (64e).

Lang a donné la réplique à Lazare, alors que Buchanan avait parcouru la longueur du terrain avant de lui glisser le ballon via Sowah, en s’emmêlant les pinceaux devant Moris (70e). Teuma a perdu l’équilibre en pénétrant la surface brugeoise (74e) et la tête de Nilsson n’est pas passé loin du but (79e), mais les deux équipes n’ont su trouver la solution en fin de match.

Scott Parker et Bruges sont à la peine, avec une seule victoire en sept matchs. Les Brugeois sont 4es avec 42 points, à 14 unités de l’Union, 2e (56 points). Genk, qui reçoit l’Antwerp dimanche, est seul en tête avec 62 points.

Revivez les moments forts de la rencontre :