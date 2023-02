FC Bruges – Union: Lapoussin ouvre le score en faveur des Unionistes (direct, 0-1)

Des quatre grands de la saison actuelle, c’est le champion en titre le Club de Bruges qui a le plus à perdre ce week-end. Avec 41 unités, il ne compte que trois points d’avance sur La Gantoise et le Standard qui ambitionnent toujours d’intégrer le top 4. Depuis son arrivée aux commandes Scott Parker n’a enregistré qu’une victoire en cinq rencontres. Les quatre autres se sont soldées par des partages notamment à domicile contre Anderlecht et Charleroi.

L’Union débarque au Jan Breydel fort de seize rencontres sans défaite (13 victoires, 3 nuls) et avec le ferme espoir de vaincre sa « bête noire ». En cinq matchs depuis son retour parmi l’élite la saison dernière, les Saint-Gillois n’ont jamais battu les Brugeois (3 défaites, 2 partages). Le 22 octobre, au parc Duden, 2-2 avait sanctionné leur dernier duel.