La CILE, intercommunale liégeoise des eaux, a déposé une plainte et s’est constitué partie civile contre son ex-directeur général, Alain Palmans, licencié pour faute grave, et contre X

Mi-octobre, nous vous révélions qu’Alain Palmans n’était plus le directeur général de l’intercommunale liégeoise des eaux (CILE). Le socialiste avait été licencié pour faute grave par le conseil d’administration. Une décision qui avait été prise à l’unanimité, au terme d’une enquête interne de deux semaines, menée conjointement par le Bureau exécutif et le Comité d’audit. Ce vendredi, par voie de communiqué, la CILE a fait savoir qu’elle avait initié auprès d’un juge d’instruction de Liège « le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile contre son ex-Directeur général, M. Alain Palmans, et contre X ». Une décision, elle aussi, décidée à l’unanimité de ses membres du CA, faisant suite « à la découverte récente de nouveaux éléments laissant apparaître de potentielles infractions pénales ».

Et de préciser toutefois, qu’en « vue de préserver la capacité des autorités judiciaires d’instruire le dossier en bonne et due forme, la CILE ne se prononcera pas sur la nature des faits reprochés. Ce faisant, elle entend s’assurer que les autorités judiciaires puissent apporter toute la clarté nécessaire et, le cas échéant, obtenir la réparation du préjudice subi ».

Enfin, à la suite de cette initiative, le conseil d’administration « a également approuvé la mise en œuvre de plusieurs audits au sein des services de l’organisation. Par ce biais, les administrateurs souhaitent faire la clarté sur l’existence potentielle d’autres faits qui devraient être contestés ». Et de conclure : « Ces démarches s’inscrivent dans le long travail entrepris depuis octobre dernier pour rétablir une gestion saine au sein de la CILE et garantir à l’ensemble de ses associés et ses clients une qualité de services à la hauteur de leurs attentes légitimes. »

Rappel des faits Pour rappel, en octobre dernier, la décision de son licenciement portait, résumions-nous, sur trois volets principaux. Son contrat de travail, tout d’abord. Puisqu’Alain Palmans avait négocié avec la CILE qu’on lui octroie dix années d’ancienneté mais aussi que s’il devait être en incapacité de travailler et tomber sur la mutuelle, elle s’engagerait à payer le différentiel entre l’allocation et son salaire plein. Autant dire que l’intéressé dépassait donc allégrement le plafond des 260.000 €. Un dossier qui se retrouve d’ailleurs sous le coup d’une enquête de l’OCRC (office central de la répression de la corruption), de même qu’un marché public suspect. Évoquons des voyages, en second lieu, multiples (San Francisco, Dakar, Israël, Corée du Sud, Australie, pour ne citer que quelques exemples) payés par la CILE mais dont l’intérêt réel pour l’intercommunale liégeoise pose question.