Des parcours plus faciles pour passer le permis avec le nouvel Autosécurité de Lontzen?

La question n’est pas sans pertinence car la durée d’un examen pratique avoisine les 45 minutes et atteindre Eupen et ses venelles mais aussi ses carrefours où les priorités et les feux peuvent représenter bien des embûches va désormais nécessiter « un certain temps », comme le refroidissement du fût d’un canon de l’humoriste Fernand Raynaud. Alors qu’avant, on pouvait y rentrer illico, sans passer par la route d’Herbesthal et ses bouchons. Alors, est-ce que cette relocalisation du centre d’examen du permis de conduire va faciliter l’obtention du permis ? Un responsable de l’Autosécurité et une patronne d’auto-école y répondent.