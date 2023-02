Idema investit 750.000 euros dans une extension de son site des Plenesses et rachète une entreprise en France

Idema et sa branche Lü, présente sur le marché avec l’installation de gymnases interactifs viennent tout juste de racheter Marbotic, une entreprise française située à Bordeaux, qui propose un outil éducatif et interactif développé sur base de la méthode Montessroi.

« Cette nouvelle acquisition conjointe permettra au groupe de disposer de son propre “studio créatif” et de produire aussi du contenu, afin de proposer des nouvelles solutions innovantes et multisensorielles au monde de l’éducation », indique l’entreprise dans un communiqué de presse.

« Avec le rachat de Marbotic, nous souhaitons pouvoir créer et proposer des expériences d’apprentissage magiques afin que chaque enfant puisse développer tout son potentiel », explique Christian Pirali, administrateur délégué. « Digitaliser une salle de sport dans une école ou une commune, c’est s’équiper d’une technologie actuelle aux multiples applications sportives. C’est aussi permettre d’autres activités comme des spectacles », ajoute le fondateur du groupe.

Fondée en 2011, Marbotic a développé un produit éducatif et interactif visant à soutenir les jeunes enfants dans l’apprentissage de la lecture et des mathématiques. Avec le rachat de cette entreprise, dont l’application a déjà été téléchargée 5 millions de fois et qui a commercialisé 115.000 produits dans 52 pays, IDEMA ajoute une nouvelle corde à son arc.

Ce vendredi l’entreprise a présenté ses installations, son extension et ses perspectives de développement à Willy Borsu, vice-président de la Wallonie et ministre de l’Économie, de l’Innovation et du Numérique. Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a également pu découvrir ces infrastructures. L’administrateur-délégué de l’union wallonne des entreprises, Olivier de Wasseiges, accompagnait la visite.

Au cours de sa visite la délégation a eu l’occasion et tester la technologie et les multiples applications proposées par les gymnases interactifs installés un peu partout en Europe par la branche Lü du groupe.

Le Ministre Borsus a souligné l’importance pour la Wallonie d’avoir des entreprises qui, comme Idema, grandissent, continuent d’innover et exportent. Le ministre-président Jeholet a, quant à lui, mis en avant les possibilités d’évolution que ces outils permettent d’envisager dans l’éducation au sens large : « La diversification des modes d’apprentissage et d’enseignement constitue l’un des principaux enjeux du domaine de l’éducation. À l’image des enfants qui ont changé, l’approche pédagogique doit pouvoir évoluer pour être davantage en adéquation avec le monde qui les entoure. Lü offre des expériences dynamiques et immersives où les participants développent leurs capacités physiques tout en jouant. L’activité physique devient alors un jeu où les sens et les esprits sont pleinement sollicités. La digitalisation des infrastructures sportives pour donner le goût du sport aux jeunes, j’y crois ! », a indiqué le Hervien, ministre-président.