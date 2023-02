La semaine de Benjamin Maréchal: «J’ai joué au mannequin sexy et j’ai lu le livre de Loïc Nottet... avant de le rencontrer!» (vidéos)

Si l’univers étrange et dark de Loïc se ressent dans le livre, j’ai savouré sa manière d’écrire sur les relations entre copains. À l’américaine, il s’imagine une école dans laquelle on croise le club des mangas ou encore un club de poètes. Sérieusement, c’est biographique ça ? Il y avait un club de poètes dans votre école ? « Non, moi j’ai croisé des gothiques dans mon école ».

Entre le livre, le single « Danser » et le titre « Mélodrame », Loïc livre son regard sur la société et dénonce le rapport à l’image et au trop d’ego. Je lui demande dans quel travers il est tombé. « Je n’aime pas la vie virtuelle. J’aime le vrai. Même au naturel, j’ai toujours l’impression qu’il y a une mise en scène. C’est en partie pour cela que je ne voulais pas de téléphone. À l’époque, mes parents m’ont supplié pour acheter un portable. Et puis je dois reconnaître que je n’aime pas être tracé non plus ».

L’intégralité de la conversation est à découvrir en vidéo. Il y avait du monde et beaucoup de bruit, le son pourrait être meilleur, toutes mes excuses. J’aurais pu ne rien publier mais j’ai aimé la richesse de notre échange. Loïc Nottet a des choses à dire. Vous en jugerez par vous-même ce samedi après-midi à la librairie Molière de Charleroi où il dédicace son livre.

À la fin de l’interview, juste avant de sortir, il m’a demandé combien il me devait pour le cappuccino. Visiblement, l’homme a gardé les pieds sur terre. Grand Prince, j’ai tout offert… sur le compte de Sudinfo.

Mercredi 15 février, votre journal deviendra plus petit. Pour vous donner une idée du stress que cela engendre sur le plan marketing, c’est comme si Quick changeait la forme de son Giant, pas le goût, pas les ingrédients, juste la forme. On ne touche pas aux icônes…

Pour tâter le terrain, le boss a fait imprimer des « faux journaux » et les a présentés à des groupes de lecteurs. Parmi les griefs entendus, « on ne va plus pouvoir emballer la vaisselle dans vos pages ni emballer les épluchures, elles sont trop petites ». Anecdotique me direz-vous, mais la phrase a marqué les esprits et fait le tour de la rédac. Depuis des jours, des fausses « unes » traînent sur le bureau des graphistes. Thierry, Julie, Greg et Valentine peaufinent la mise en page et les couleurs. Ils impriment et testent. J’ose à peine les charrier, mais ils me font penser à des étudiants à la veille de leur mémoire de fin d’études.

Jeudi, branle-bas de combat, le rédac chef a réuni tous les chefs de région pour leur montrer la maquette et les adaptations. On se serait cru à un briefing militaire avant une très grosse intervention en terre ennemie. La métaphore vaut ce qu’elle vaut mais elle dit l’importance du moment.