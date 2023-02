«Le budget en balance»: quand le budget régional devient un jeu pour des élèves de l’Institut des Ursulines à Koekelberg

Eh oui, pas facile d’obtenir un budget à l’équilibre quand on est en 5e primaire mais aussi quand on est ministre. C’est tout l’objectif du jeu « Budget en balance », rendre la compréhension du budget plus facile.

Ce vendredi, à l’Institut des Ursulines à Koekelberg, les discussions battent leur plein. Tour à tour, les élèves de Madame Jennifer présentent à la classe leur projet. « Nouvelles pistes cyclables ou amélioration du métro ? On a hésité car c’est très cher mais ça plait beaucoup à la population. Ce n’est pas facile car il faut tout prendre en compte », confient Hanane, Fareah et Oleg.

Département, argent, sentiment

Les règles du jeu sont simples, les écoliers sont répartis en groupe et doivent, par thématique/département (santé, environnement-déchets, mobilité-espace public, administration publique, protection sociale, emploi-économie), choisir un projet qui s’accompagne d’une dépense ou d’une recette. Mais attention, il faut tenir compte aussi du contentement de la population. À la fin, le budget doit être en équilibre et les citoyens contents.

« Au départ, le vocabulaire me semblait un peu trop élaboré pour des 5e primaires mais finalement c’est une très bonne idée. Ils se sont mis dans la peau du ministre et se sont rendu compte de la responsabilité que ça implique. Que ce n’est pas si simple que ça, commente Madame Jennifer qui constate que certaines idées font l’unanimité (terrain de sport, abris pour les SDF) tandis que d’autres divisent (financer la recherche ou soutenir les infirmières).

Apprentissages divers

À travers ce jeu ludique qui s’adresse aux 5-6e primaires et aux 1ères secondaires, les élèves découvrent non seulement le vocabulaire lié au budget mais également d’autres thématiques. « On aborde le social avec les maisons de repos et les hôpitaux, on parle de l’écologie et de l’environnement. Autant de sujets que je n’aurais pas spécialement vus au départ », déclare l’institutrice.

Le jeu est distribué gratuitement aux écoles néerlandophones et francophones intéressées. « Le budget sur la balance » peut être commandé sur bfb.communication@sprb.brussels, en indiquant la personne de contact, le niveau d’enseignement (primaire/secondaire), l’adresse de livraison et le numéro de téléphone. Le jeu a été développé par De Aanstokerij, à l’initiative de Bruxelles Finances et Budget. Des centaines de boîtes sont déjà disponibles et pourront être recommandées si le succès est au rendez-vous. Ce n’est pas obligatoire mais le ministre est persuadé que le jeu s’intègre parfaitement dans le programme scolaire en faisant découvrir les notions de budget et d’intérêt public.