Dyson V15: une lumière qui change la vie

Et si cela amuse beaucoup les enfants, cela a de quoi effrayer les plus vieux, qui prennent réellement consciences de ce qui se cache sur leur sol.

Surpuissant

Du coup, on est bien content de pouvoir compter sur le Dyson V15, qui est en réalité bien plus d’un aspirateur-balais. Car contrairement à ses prédécesseurs, le Dyson V15 s’approche des aspirateurs « classique » en matière de puissance. Si on est loin des 2.000 Watts régulièrement mis en avant par les constructeurs d’aspirateurs « à sac », le Dyson est plus puissant que les autres aspirateurs « sans sac » avec 230 Watts.