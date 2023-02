Stromae artiste masculin de l’année

«Je suis quand même un peu ému», a déclaré au micro l’artiste, qui a remercié ses proches qui travaillent avec lui, son frère, Luc Van Haver, et son épouse, Coralie Barbier.

Le titre «L’enfer» lui permet d’exorciser le passage à vide qu’il a connu. Et «Invaincu», morceau d’ouverture -- sur disque et sur scène -- atteste de son retour en forme, du burn-out envoyé au tapis, et d’une ambition retrouvée.