Victoires de la Musique 2023: Stromae remporte le trophée d’artiste masculin de l’année et celui du meilleur album de l’année!

Le titre « L’enfer » lui permet d’exorciser le passage à vide qu’il a connu. Et « Invaincu », morceau d’ouverture -- sur disque et sur scène -- atteste de son retour en forme, du burn-out envoyé au tapis, et d’une ambition retrouvée.

Stromae, «Multitude» et plénitude retrouvée aux Victoires

Après une pause causée par un burn-out, Stromae a repris son envol avec « Multitude », album lauréat vendredi aux Victoires de la musique, qui lui vaut aussi d’être sacré artiste masculin dans cette cérémonie.

Oubliée la dépression, aggravée par les effets secondaires d’un antipaludique, qui avait cloué au sol le Belge longiligne il y a quelques années, dans le sillage d’une tournée mondiale épuisante.

A 37 ans, l’artiste est remonté sur scène en 2022, une première depuis sept ans pour présenter le successeur de son album « Racine carrée » (2013, celui de la consécration). Avec « Multitude », il a retrouvé la recette gagnante et remporte la 7e Victoire de sa carrière.

Le titre « L’enfer » lui permet d’exorciser le passage à vide qu’il a connu. Et « Invaincu », morceau d’ouverture -- sur disque et sur scène -- atteste de son retour en forme, du burn-out envoyé au tapis, et d’une ambition retrouvée.

Stromae évite le piège de l’album-thérapie, s’éloignant de ses tourments passés, pour se faire conteur, variant les narrations. Comme dans « Riez » où les rêves d’un chanteur -- être reconnu et riche -- et ceux d’un migrant -- des papiers et un repas -- sont confrontés.

« Parler des invisibles »

Ou comme dans « Fils de joie » où il prête sa voix au fils d’une prostituée face à un client, un policier et une maquerelle. « Les sujets qui sont loin de soi, c’est parfois plus facile d’en parler », racontait l’artiste à l’AFP. « C’est venu d’une émission télé française +Ça commence aujourd’hui+, qui recueillait ce jour-là les témoignages d’enfants de travailleuses du sexe, j’avais vraiment été touché par la violence de ce qu’ils vivaient ».

Cette volonté de « parler des invisibles » se retrouve aussi dans « Santé », hit consacré aux petites mains et autres travailleurs de l’ombre.

Ce plaisir de varier l’intonation de sa voix et les points de vue le rapproche d’un acteur. « Un peu, c’est vrai, j’aime interpréter des personnages, mais je n’ai pas réinventé la roue, c’est la meilleure façon de raconter des histoires, des fois comme narrateur, des fois comme sujet ». De quoi tenter un jour le métier de comédien ? « Non, plus le temps passe, plus je n’aime pas perdre de temps face à la caméra, je préfère être derrière, réalisateur, bien au chaud dans sa grosse veste plutôt qu’acteur qui se les gèle et doit faire 20 fois la prise (rires) ».

Stromae dribble aussi l’écueil de la chanson dédiée à son enfant avec « C’est que du bonheur », où il évite tout angélisme et décrit avec humour un quotidien repeint aux couleurs « vomi » ou « caca ».

« Envie de découvrir le monde »

Une approche sans fard. « Je pense à Arno (célèbre chanteur belge, son parrain dans le métier, décédé depuis) qui a ce truc très franc-parler, très cru ; +pipi-caca-vomi+ j’ai eu les mains dedans (rires), j’ai eu un petit garçon il y a trois ans ».

Dans « Racine carrée », les références allaient de la techno d’Europe du nord aux mélodies de Cesaria Evora. Le registre de « Multitude » est encore plus étendu, la trame électro venant se mêler à des sonorités de vièle chinoise ou de charango andin.

« Je suis un mélange, à la base, de père rwandais et mère flamande-belge. Et ma mère a toujours eu cette envie de découvrir le monde et me l’a transmise, grâce à elle j’ai découvert la Bolivie, le Mali, le Mexique, le Pérou, l’Argentine ».

« Mais il m’a toujours fallu du temps pour apprécier les musiques qu’elle écoute, la musique bolivienne, je détestais il y a dix ans, je l’adore aujourd’hui. Ma mère écoute depuis longtemps de la musique japonaise, je ne suis pas encore prêt (rires), mais je m’y mettrai peut-être ».